Украинский дрон попытался атаковать российский газопровод

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать газопровод «Ямал — Европа» в Тверской области. Об этом сообщил Mash в Telegram.

По информации издания, утром 26 ноября беспилотник самолетного типа со взрывчаткой обнаружили в двух метрах от газовой трубы на территории филиала «Газпром трансгаз» в городе Торжок.

Отмечается, что размах крыльев найденного дрона составляет 2,5 метра, а длина — 1,5 метра. Носовая часть летательного аппарата была разбита. Опознавательных знаков на нем не обнаружили. Саперы сняли с беспилотника два заряда пластида весом по одному килограмму каждый и уничтожили.