На замглавы администрации Харьковской области совершено покушение

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на его заместителя Александра Слисаренко было совершено покушение. Об этом сообщает РИА «Новости» .

По словам Ганчева, сейчас замглавы находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает. Он также добавил, что в данный момент сотрудники спецслужб устанавливают обстоятельства произошедшего.