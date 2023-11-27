На замглавы администрации Харьковской области совершено покушение
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на его заместителя Александра Слисаренко было совершено покушение. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Ганчева, сейчас замглавы находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает. Он также добавил, что в данный момент сотрудники спецслужб устанавливают обстоятельства произошедшего.
«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказал Ганчев.
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