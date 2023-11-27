ФСБ задержала жительницу Запорожья за попытку подрыва военного грузовика
Сотрудники ФСБ задержали с поличным жительницу Запорожской области, которая по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать военный грузовик.
Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Запорожской области.
«Сотрудниками органа безопасности злоумышленница задержана с поличным на месте совершения преступления», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее жительницу Самары задержали по подозрению в госизмене за склонение участников спецоперации на Украине перейти на сторону ВСУ, возбуждено уголовное дело.
Также уголовное дело возбудили в отношении жительницы Волгограда за оправдание деятельности батальона «Азов»*.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.