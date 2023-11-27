Появились подробности похищения и убийства жительницы Новороссийска

Подозреваемые в похищении и убийстве жительницы Новороссийска требовали от ее мужа биткоины. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, что 24 ноября бывший боец ММА Карен Тороян, Ридван Алиев и Ашот Агаян похитили в Новороссийске 38-летнюю местную жительницу. Они привезли ее в СНТ «Лесная поляна», где Алиев отвел ее в лес и ударил ножом не менее девяти раз. Потерпевшая скончалась на месте.

Это была уже вторая попытка похитить женщину — первый раз они планировали напасть на нее 20 ноября, однако тогда она не вышла из дома. Оба раза Тороян, Алиев и Агаян действовали по одной схеме — для преступления они использовали чужую машину, владельцев которых прятали в багажнике. После их отпускали.

По информации следствия, после убийства преступники стали требовать от мужа похищенной биткойны. При этом в своих сообщениях они утверждали, что погибшая еще жива.

Алиев, задержанный в ночь на 26 ноября во время употребления наркотиков, скончался в отделе полиции от передозировки. Допросить его не успели. По факту его смерти проводится доследственная проверка. Остальных соучастников задержали позднее — они дали признательные показания.