СМИ: Найденные погибшими на Кубани люди могли умереть еще до шторма
Люди, чьи тела были обнаружены во время шторма на Кубани, могли умереть еще до стихийного бедствия. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно представленным данным, давность смерти мужчины, найденного на набережной Сочи, предположительно, от двух до трех дней. Другой мужчина, чье тело обнаружили на побережье в Новороссийске, как утверждается, мог умереть около семи дней назад.
Сейчас по факту обнаружения обоих трупов проводятся дополнительные экспертизы, которые должны точно установить время и причины смерти, передает Telegram-канал.
Незадолго до этого стало известно, что число погибших от шторма на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех человек. Так, на Суджукской косе обнаружили тело мужчины с рваной раной на голове.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что понедельник, 27 ноября, в регионе объявлен выходным днем из-за непогоды. Многие крымские села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов. Кроме того, в море бушует сильный шторм, прибрежные районы Евпатории заливает волнами.
Президент Российской Федерации Владимир Путин уже заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах. По их итогам он отдал поручения по устранению последствий чрезвычайных ситуаций. Путин также провел телефонные разговоры с различными службами и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.