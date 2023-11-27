СМИ: найденные погибшими на Кубани люди могли умереть еще до шторма

Люди, чьи тела были обнаружены во время шторма на Кубани, могли умереть еще до стихийного бедствия. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

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Согласно представленным данным, давность смерти мужчины, найденного на набережной Сочи, предположительно, от двух до трех дней. Другой мужчина, чье тело обнаружили на побережье в Новороссийске, как утверждается, мог умереть около семи дней назад.

Сейчас по факту обнаружения обоих трупов проводятся дополнительные экспертизы, которые должны точно установить время и причины смерти, передает Telegram-канал.

Незадолго до этого стало известно, что число погибших от шторма на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех человек. Так, на Суджукской косе обнаружили тело мужчины с рваной раной на голове.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что понедельник, 27 ноября, в регионе объявлен выходным днем из-за непогоды. Многие крымские села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов. Кроме того, в море бушует сильный шторм, прибрежные районы Евпатории заливает волнами.