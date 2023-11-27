Спортивный комплекс обрушился в подмосковном Солнечногорске
Спортивный комплекс «Зевс» обрушился в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый со ситуацией.
По словам собеседника телеканала, инцидент произошел в поселке Алабушево на улице Дзержинского. У спорткомплекса обрушилась арочная надувная конструкция. Ее использовали для пляжных видов спорта — в основном волейбола. Погибших и пострадавших нет.
Точные причины обрушения конструкции устанавливаются. Предположительно, комплекс не выдержал тяжести снега.
Напомним, что сильная метель накрыла Москву и Подмосковье минувшей ночью. Небольшие осадки в виде снега и дождя продолжаются до сих пор. В центре погоды «Фобос» сообщали, что за сутки в столице выпало около 35% от месячной нормы осадков, а в области — порядка 56%.