Спортивный комплекс обрушился в подмосковном Солнечногорске

Спортивный комплекс «Зевс» обрушился в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый со ситуацией.

Спортивный комплекс обрушился в подмосковном Солнечногорске
© РИА Новости

По словам собеседника телеканала, инцидент произошел в поселке Алабушево на улице Дзержинского. У спорткомплекса обрушилась арочная надувная конструкция. Ее использовали для пляжных видов спорта — в основном волейбола. Погибших и пострадавших нет.

Точные причины обрушения конструкции устанавливаются. Предположительно, комплекс не выдержал тяжести снега.

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Напомним, что сильная метель накрыла Москву и Подмосковье минувшей ночью. Небольшие осадки в виде снега и дождя продолжаются до сих пор. В центре погоды «Фобос» сообщали, что за сутки в столице выпало около 35% от месячной нормы осадков, а в области — порядка 56%.

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