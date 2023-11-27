Спортивный комплекс обрушился в подмосковном Солнечногорске

Спортивный комплекс «Зевс» обрушился в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый со ситуацией.

По словам собеседника телеканала, инцидент произошел в поселке Алабушево на улице Дзержинского. У спорткомплекса обрушилась арочная надувная конструкция. Ее использовали для пляжных видов спорта — в основном волейбола. Погибших и пострадавших нет.

Точные причины обрушения конструкции устанавливаются. Предположительно, комплекс не выдержал тяжести снега.