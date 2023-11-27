Гражданин Китая попытался вывезти золотой песок в чехле смартфона

Гражданин Китая попытался вывезти из России золотой песок, однако его поймали с поличным таможенники в Благовещенске. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Федеральная таможенная служба.

По данным таможенной службы, 48-летний гражданин КНР, возвращаясь домой, попытался вывезти более 185 граммов золота в виде песка.

«Часть драгметалла мужчина спрятал в чехол смартфона, а остальное перемешал с содержимым шампуня, крема и зубной пасты. Выявить контрабанду удалось при помощи рентгенустановки», — говорится в сообщении.

Стоимость контрабанды превысила миллион рублей. При этом задержанный признался, что знал о том, что нарушает закон, и именно поэтому попытался спрятать золотой песок. Ему грозит уголовная ответственность.