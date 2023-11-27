Стало известно о новых погибших в результате шторма в Крыму

В результате шторма в Крыму найдены еще двое погибших. Ими стали член экипажа судна Kavkaz 1 в Керченском проливе и 40-летний мужчина в Сочи.

«Погиб член экипажа Kavkaz 1. У него была травма тазобедренного сустава», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что судно находилось в Керченском проливе и было зарегистрировано под флагом Мальты. Третью жертву обнаружили в Сочи — тело 40-летнего мужчины вынесло на берег возле гостиницы «Жемчужина» рядом с Зимним Театром.

В Краснодарском крае по-прежнему действует штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 27 ноября ожидается ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду. На реках возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок, а на Черноморском побережье ожидаются волны высотой до восьми метров.