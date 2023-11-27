Отец отравил ребенка наркотическим препаратом

Четырехлетнего мальчика госпитализировали с отравлением наркотическим препаратом в Петербурге, ребенок гостил у отца, после чего ему стало плохо. Об этом сообщает «78.ru».

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В Петербурге отец проводил время со своим четырехлетним сыном, когда мать забрала мальчика домой, она заметила, что ребенок ведет себя неадекватно. Он находился в состоянии эйфории и несвязно излагал мысли.

Мать вызвала скорую помощь, мальчика госпитализировали, по словам женщины, в гостях у бывшего супруга, сын проглотил сильнодействующий препарат, содержащий наркотическое вещество.