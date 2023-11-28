Приговор в отношении сына экс-главы Белгазпромбанка вступил в законную силу

"28 ноября 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь приговор Минского областного суда от 5 июля 2023 года по обвинению Бабарико Эдуарда Викторовича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 243, ч. 6 ст. 16 и ч. 1 ст. 342, ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 130 УК, в части назначения наказания оставлен без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - отметили в инстанции.