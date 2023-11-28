Приговор в отношении сына экс-главы Белгазпромбанка вступил в законную силу

Верховный суд Белоруссии отказал в удовлетворении апелляционной жалобы приговоренного к восьми годам лишения свободы Эдуарда Бабарико, являющегося сыном осужденного бывшего председателя Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Об этом сообщил Верховный суд страны.
"28 ноября 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь приговор Минского областного суда от 5 июля 2023 года по обвинению Бабарико Эдуарда Викторовича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 243, ч. 6 ст. 16 и ч. 1 ст. 342, ч. 6 ст. 16 и ч. 3 ст. 130 УК, в части назначения наказания оставлен без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - отметили в инстанции.