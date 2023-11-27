В Сочи обрушился трехэтажный дом из-за шторма

Трехэтажный дом разрушился в Сочи в районе Лоо в связи с непогодой. Об этом сообщают «Известия».

По словам очевидцев, обрушение произошло после того, как землю подмыло под зданием. Жители успели покинуть дом. Никто из них не пострадал.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский указал на восстановление железнодорожного сообщения в городе. По его словам, к работе по ликвидации последствий стихии удалось привлечь сотни человек и десятки единиц техники.

В Сочи с 25 по 27 ноября прогнозировалось ухудшение погоды. Оперативный штаб Краснодарского края предупредил жителей и гостей Туапсе о сильном шторме и призвал не выходить на берег Черного моря. В сообщении штаба отмечалось, что 26 ноября с 22 часов и до конца понедельника в порту Туапсе ожидается сильный тягун. По данным оперштаба, высота волн может достигать 7 метров.