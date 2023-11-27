Россиянин ударил ножом подростка возле ночного клуба

В Саратовской области мужчин напал на подростка с ножом
В Балаково местный житель напал с ножом на подростка возле ночного клуба, школьник госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.
Инцидент произошел возле одного из увеселительных заведений в Балаково, ссора между мужчиной и подростком закончилась поножовщиной. В ходе конфликта россиянин достал нож и ударил им несовершеннолетнего, пострадавший госпитализирован.
По факту нападения на подростка возбуждено уголовное дело, нападавший задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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