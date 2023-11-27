В Крыму заявили о небывалых разрушениях после шторма

Шторм привел к небывалым по масштабам разрушениям в Крыму, заявил в эфире канала «Россия 24» советник главы республики Олег Крючков. Ущерб от удара стихии пока оценивают, но он очень большой.

© t.me/sevastopolofficial

Такого шторма в Крыму не было никогда. Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие, — сказал Крючков.

Штормовой ветер в прошедшие выходные привел к подтоплениям в Крыму, в том числе в Евпатории. Многие села оказались обесточены, в Ялте поврежден газопровод, повалено много деревьев. Из-за непогоды перекрыли трассу Саки — Евпатория. Понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочим днем в Крыму.

МЧС России сообщало, что после шторма один человек числится пропавшим без вести. Из-за непогоды пострадали еще четверо. Спасатели организовали эвакуацию жителей подтопленных районов. Аэромобильную группировку МЧС накануне направили в Евпаторию.

Из-за ухудшения погодных условий по решению главы Крыма Сергея Аксенова был создан оперативный штаб при правительстве региона. Все службы приведены в состояние повышенной готовности.