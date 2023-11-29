ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа

ФСБ России предотвратила теракт в военкомате Воронежа, был задержан завербованный украинскими боевиками россиянин.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, он планировал осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата.