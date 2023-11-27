В Крыму из-за шторма ввели режим ЧС

В Крыму на территории части муниципальных образований ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за шторма. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

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Режим ЧС ввели из-за «нарушения жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий», объяснил Аксенов. Он не привел информации о масштабе разрушений на полуострове.

На Краснодарский край и Крым обрушился мощный шторм. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. Врачи не смогли спасти одного человека, еще четверо, по данным МЧС, пострадали. При этом Минздрав сообщил о семи пострадавших.

Советник главы Крыма Олег Крючков, описывая последствия непогоды, заявил о небывалом масштабе разрушений после урагана.

«Такого шторма в Крыму не было никогда. Подобное было локально в 2007 году в Керчи», — сказал он.