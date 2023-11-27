ФСБ задержала в Самаре пособницу украинских спецслужб
Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, задержанная склоняла российских военнослужащих - участников специальной военной операции к переходу на сторону ВСУ.
По данным ЦОС, в качестве аргументов она использовала сайты и каналы в интернете, которые дискредитируют российскую армию.
На кадрах оперативного видео показано задержание подозреваемой женщины, а также избрание ей меры пресечения в суде.
Как уточнили в спецслужбе, в отношении украинской пособницы возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ о госизмене.