Один человек погиб в Крыму из-за непогоды. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, это житель села Морского под Судаком. Человек вышел посмотреть на волны и в результате погиб.

По информации Telegram-канал SHOT, погибшим оказался 50-летний мужчина. Перед уходом он сказал родственникам, что дойдет до пляжа в районе рынка «Русич», однако домой не вернулся.

Напомним, что сильный шторм накрыл Крым, Севастополь и Краснодарский край минувшей ночью. Сильнее всего стихия разгулялась на полуострове — там без электроэнергии остались порядка 500 тысяч жителей Крыма и 2,6 тысяч жителей Севастополя.