Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели более 500 морских животных в результате затопления одного из залов морского аквариума-музея.

«В ФИЦ ИнБЮМе пострадали четыре научные лаборатории, нанесён серьёзный ущерб. В севастопольском морском аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибли свыше 500 морских животных», — заявил он.

Кроме того, по словам губернатора, в радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки.