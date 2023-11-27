В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже
Пожарные ведут борьбу с огнем в арочном гараже в Якутске. Пожар охватил площадь в 300 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.
Возгорание произошло в арочном гараже на улице Очиченко. Изначально пожару был присвоен повышенный ранг. В его тушении задействовали 50 человек и 10 единиц техники.
«Предварительная площадь пожара составляет 300 кв.м.», — пояснили в МЧС.
По данным ведомства, к настоящему времени пожар уже локализован и его ранг понижен до второго.
«Пострадавших нет», — подчеркивается в сообщении.
На кадрах, опубликованных МЧС, видны клубы черного дыма, поднимающиеся над одноэтажными строениями, и языки огня.
Ранее в результате пожара на промышленном предприятии в Красноармейском районе Волгограда пострадали два человека. Их состояние оценивается как средней тяжести. По предварительной версии, причиной пожара стало воспламенение скопления алюминиевой пыли.