В Якутске тушат крупный пожар в арочном гараже

Пожарные ведут борьбу с огнем в арочном гараже в Якутске. Пожар охватил площадь в 300 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Возгорание произошло в арочном гараже на улице Очиченко. Изначально пожару был присвоен повышенный ранг. В его тушении задействовали 50 человек и 10 единиц техники.

«Предварительная площадь пожара составляет 300 кв.м.», — пояснили в МЧС.

По данным ведомства, к настоящему времени пожар уже локализован и его ранг понижен до второго.

«Пострадавших нет», — подчеркивается в сообщении.

На кадрах, опубликованных МЧС, видны клубы черного дыма, поднимающиеся над одноэтажными строениями, и языки огня.