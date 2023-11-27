Росморречфлот связал сроки снятия сухогруза Blue Shark с мели с погодой

Аварийно-спасательная операция по снятию с мели сухогруза Blue Shark начнется, как позволит погода. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Росморречфлота.

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Там добавили, что связались с экипажем. О пострадавших на борту капитан на заявлял.

По информации главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно ожидало в морском порту Тамань погрузки ячменя — его должны были отправить в Египет. После получения штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку. Примерно в 23:00 мск сильнейший ветер и волны сорвали сухогруз с якорей — после этого он стал дрейфовать в сторону берега.