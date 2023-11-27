Три человека погибли в результате стрельбы в Канаде

В Канаде в результате стрельбы три человека погибли, еще двое получили ранения. Инцидент произошел в городе Виннипеге, столице провинции Манитоба.

Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила пять человек с травмами, соответствующими огнестрельным ранениям. Позднее выяснилось, что на месте происшествия погибли мужчина и женщина. Еще трое были доставлены в больницу, позднее один из них скончался, двое других остаются в реанимации в критическом состоянии, сообщает Xinhua.

Правоохранители пока никого не задержали по подозрению в этом преступлении. Ведется расследование. Личности жертв устанавливаются.