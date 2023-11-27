Гигантская волна сбила с ног девушку во время шторма в Широкой Балке под Новороссийском. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В селе Широкая Балка автомобилисты вытащили из-под машины девушку, которую сбило мощным ударом волны во время шторма. На кадрах ролика, который сняли очевидцы, девушку сбивает с ног потоком воды и уносит прямо под колеса стоявших на светофоре авто. По данным Shot, девушка не пострадала.

Местные жители сообщают, что дорога в село в данный момент перекрыта.

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение на 25–27 ноября из-за дождей и сильного ветра, скорость которого может достигать 40 м/с.