В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 40 рейсов

Более 45 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Из-за погодных условий во Внуково задержали 15 рейсов, три отменили. В Домодедово — 12 задерживаются, еще два отменены. В Шереметьево задержали 13 рейсов, еще два отменили.

Напомним, что сильная метель накрыла Москву и Подмосковье минувшей ночью. Как заявлял ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за сутки в столице выпало около 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — порядка 56%.