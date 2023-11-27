Из Евпатории эвакуировали более 140 человек из-за шторма

«Сотрудниками ведомства совместно с Росгвардией эвакуированы 142 человека из 40 подтопленных домов и приусадебных участков. Часть разместились у родственников, другие — в пункте временного размещения. В готовности находятся ещё два ПВР», — говорится в сообщении.