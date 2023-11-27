Сухогруз выбросило на мель возле Анапы из-за шторма

Возле Анапы на мель выбросило сухогруз Blue Shark под флагом Белиза из-за сильнейшего шторма. Об этом сообщил Росморречфлот в Telegram-канале.

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«Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. Морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции», — сообщил Росморречфлот.

По информации Главного спасательно-координационного центра Морспасслужбы, судно после получения данных о штормовом предупреждении перешло на якорную стоянку. В ночь на понедельник, 27 ноября, его сорвали с якоря сильнейший ветер и волны. Сухогруз дрейфовал в сторону берега, пока не оказался на мели.