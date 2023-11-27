Пропалестинские демонстранты перекрыли Манхэттенский мост в Нью-Йорке

Движение на знаменитом Манхэттенском мосту в Нью-Йорке на несколько часов оказалось перекрыто из-за акции протеста организации Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), сообщает газета New York Times. Сотни участников, призывая прекратить огонь в секторе Газа, расселись на дороге.

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Некоторые размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги. Один митингующий взобрался на сам мост и повесил на нем флаг Палестины. Полиция сообщила, что акция прошла мирно, обошлось без задержаний.

До этого пропалестинские демонстранты, выступающие против оккупации сектора Газа, проникли в офис газеты New York Times в Нью-Йорке. Митингующих вывели из здания, некоторых задержала полиция. Оставшиеся снаружи устроили беспорядки: на одном из полицейских автомобилей краской написали «Освободите Газу», при этом разбили заднее стекло, а на стеклянном входе в офис вывели крупными буквами «Ложь». На стены наклеили листовки с фотографиями убитых в регионе детей.