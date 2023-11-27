Shot: cевший на мель в Черном море сухогруз Blue Shark не может получить помощь

Cухогруз Blue Shark, которого выбросило на мель в Краснодарском крае, предварительно, не может получить помощь из-за отсутствия буксиров и плохих погодных условий. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, ссылаясь на переговоры между диспетчером и командой судна.

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По информации Shot, диалог с экипажем сухогруза начался около 3 часов назад, с самого начала ЧП. По данным канала, на борту судна находится 30 человек. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. Как сообщалось, мощный шторм выбросил на мель судно Blue Shark рядом с поселком Витязево. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что без электричества остались около полумиллиона жителей полуострова. Самыми пострадавшими районами Крыма являются Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский, подчеркнул он.