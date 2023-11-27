Число пострадавших в Симферополе и Евпатории из-за непогоды выросло до шести
Во время шторма и ураганного ветра пострадали шесть человек в Симферополе и Евпатории. Двоих пострадавших госпитализировали в больницу, четверо получили амбулаторную помощь, передают «Известия».
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о трех пострадавших в городе во время буйства стихии. Они госпитализированы. По его словам, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Капитальная уборка в Севастополе начнется после того, как минует пик шторма.
Сильный шторм оставил без света почти полмиллиона крымчан, в некоторых районах нет еще и отопления. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с.
Большинство повреждений в Евпатории, Ялте, Севастополе, Симферополе и других городах нанесли упавшие из-за сильного ветра деревья. Морская вода разлилась по улицам и дорогам близ набережных, некоторые дома подтопило. В Евпатории из отеля на фоне сильного шторма эвакуировали 100 человек. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем.