Число пострадавших в Симферополе и Евпатории из-за непогоды выросло

Во время шторма и ураганного ветра пострадали шесть человек в Симферополе и Евпатории. Двоих пострадавших госпитализировали в больницу, четверо получили амбулаторную помощь, передают «Известия».

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о трех пострадавших в городе во время буйства стихии. Они госпитализированы. По его словам, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Капитальная уборка в Севастополе начнется после того, как минует пик шторма.

Сильный шторм оставил без света почти полмиллиона крымчан, в некоторых районах нет еще и отопления. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с.