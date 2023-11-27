Ветер повалил стену на припаркованные машины в Севастополе
В Севастополе штормовой ветер снес стену из бетонных блоков, она обрушилась на припаркованные рядом автомобили. На кадрах видно, что упавшая стена раскололась на несколько блоков, которые буквально придавили две припаркованные машины. У красного автомобиля выбиты стекла и груда камней лежит на крыше, у серой машины больше всего пострадали двери. Информации о пострадавших не поступало, скорее всего в машинах не было людей. За кадром слышны звуки порывистого ветра, а также видно, что идет мелкий снег или дождь.
В эти минуты в Крыму бушует настоящий ураган: ветер достигает скорости до 40 м/с, штормовые волны поднимаются до 9 метров в высоту, затапливая улицы и дома. Пик непогоды ожидается ночью, температура может опуститься до минусовых значений.
Из-за непогоды без света уже остались почти 500 тысяч крымчан. В Крыму создан оперативный штаб, а понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. Из-за упавших деревьев задерживаются поезда, в Севастополе ураган парализовал работу троллейбусов, а в Евпатории 150 человек пришлось эвакуировать из-за последствий шторма.