Ветер повалил стену на припаркованные машины в Севастополе

В Севастополе штормовой ветер снес стену из бетонных блоков, она обрушилась на припаркованные рядом автомобили. На кадрах видно, что упавшая стена раскололась на несколько блоков, которые буквально придавили две припаркованные машины. У красного автомобиля выбиты стекла и груда камней лежит на крыше, у серой машины больше всего пострадали двери. Информации о пострадавших не поступало, скорее всего в машинах не было людей. За кадром слышны звуки порывистого ветра, а также видно, что идет мелкий снег или дождь.