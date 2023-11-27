В Севастополе из-за штормового ветра пострадали три человека

В результате сильного штормового ветра в Севастополе три человека получили травмы. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что все они госпитализированы.

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«Зафиксировано падение 63 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 3 строений, 17 транспортных средств, травмы получили 3 человека, они госпитализированы», - написал глава Севастополя в своем Telegram-канал.

По словам Развожаева, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Он сообщил, что капитальная уборка в Севастополя начнется после того, как минует пик шторма.