Три человека пострадали в результате штормового ветра в Севастополе

В результате сильного штормового ветра в Севастополе три человека получили травмы. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что все они госпитализированы.

В Севастополе из-за штормового ветра пострадали три человека
© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

«Зафиксировано падение 63 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 3 строений, 17 транспортных средств, травмы получили 3 человека, они госпитализированы», - написал глава Севастополя в своем Telegram-канал.

По словам Развожаева, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Он сообщил, что капитальная уборка в Севастополя начнется после того, как минует пик шторма.

Ранее штормовой ветер в Севастополе снес стену из бетонных блоков. Очевидцы показали кадры последствия штормового ветра: упавшая стена раскололась на несколько блоков и придавила припаркованные машины.