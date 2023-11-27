В Крыму без света из-за шторма остались почти полмиллиона человек

Ударивший по черноморскому побережью шторм оставил почти 500 тысяч жителей Крыма без света. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале, передает РИА Новости .

«Отключено линий электропередачи 10кВ — 166, ТП — 1185, 0.4 — 365, населения — 498 тысяч», — сообщил он и добавил, что эти данные предоставило ГУП «Крымэнерго».

Крючков уточнил, что наиболее пострадавшие от стихии районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский и Ленинский. В Черноморском районе из-за отключения света также прекратилась и подача воды, централизованное отопление и канализация остановлены. Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты.