Губернатор опроверг диверсию на челябинском оборонном заводе

По итогу инцидента на территории Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) следы внешнего воздействия отсутствуют. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

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«Произошло возгорание трансформатора. Следы внешнего воздействия отсутствуют», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что пожарные расчеты оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.