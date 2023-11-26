Власти сообщили о повреждении газопровода в Ялте

Разбушевавшийся шторм повредил газопровод в Ялте, сообщила в Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко. По ее словам, 95 абонентов остались без газа, также есть перебои с электроэнергией.

© vk.com/yalta_adm

Есть отключения электроэнергии по муниципалитету, из-за повреждения газовой трубы отключены от отопления дома в Теплой балке (95 абонентов). <...> В течение часа ожидаем существенное ухудшение погодных условий — осадки и усиление ветра. Особая активность непогоды — с 21.00 до 6.00. Службы города в повышенной готовности, — уточнила Павленко.

Ранее стало известно, что в 10 селах Крыма возникли перебои с электроснабжением из-за непогоды. Речь идет о Котельниково, Полтавке, Краснознаменке, Петровке, Восходе, Мускатном, Пятихатке, Новопокровке, Клепинино, Заречном. В ряде сел также отсутствует водоснабжение, уточнил глава местной администрации Василий Грабован. Туда будет организован подвоз воды.