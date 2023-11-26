В МАГАТЭ заявили о потере ЗАЭС связи с основной линией электропередач

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в воскресенье, 26 ноября, потеряла связь с основной линией электропередачи (ЛЭП), для охлаждения реактора пришлось использовать резервное электричество. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет РИА Новости.

Как уточнили в организации, ЗАЭС не имела связи с основной ЛЭП за пределами площадки.

«Это вынудило ее использовать резервное электричество для охлаждения реактора», — говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В агентстве отметили, что эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС услышали несколько ракет, выпущенных неподалеку от станции.