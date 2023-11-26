Деревья упали на железнодорожные пути в Сочи

Движение пассажирских поездов задержали в Сочи из-за падения деревьев на железнодорожные пути. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края .

"О ситуации с непогодой в Сочи: из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка в движении пассажирских поездов. К месту направили ремонтно-восстановительные бригады РЖД ", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ливни и сильный ветер ожидаются до 27 ноября на Кубани. В крае действует штормовое предупреждение, возможны подъемы уровня воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, в случае необходимости обращаться в экстренные службы по номеру 112.