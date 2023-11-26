Семь летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Из-за непогоды семь самолетов, которые должны были приземлиться в сочинском аэропорту, отправили на запасные аэродромы в Минводы. Об этом сообщают РИА Новости.
По данным сервиса «Яндекс Расписания» в аэропорту Сочи также задержали вылет четырех рейсов, которые следуют в Москву, Сургут, Красноярск и Минводы.
Ранее в Евпатории начали эвакуировать людей из-за сильного шторма, в результате которого оказалась затоплена Севастопольская улица и многие домостроения.