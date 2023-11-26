Сильный пожар вспыхнул на Челябинском тракторном заводе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

»<…> взорвался трансформатор <…>. На место приехали спасатели», — уточнили в сообщении.

По данным канала, информации о пострадавших на данный момент нет. Жители опасаются, что из-за происшествия в городе могут появиться перебои в сети.

На Челябинском тракторном заводе во время Великой Отечественной войны изготавливали танки КВ-1.

26 ноября на западе Москвы произошло сильное задымление. В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточнили, что в районе дома №43/40 по улице Мосфильмовской произошло возгорание электропроводки.