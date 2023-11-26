В ТРЦ в Екатеринбурге произошел конфликт со стрельбой

"Сообщение о конфликте поступило в дежурную часть территориального ОВД сегодня вечером. Один из очевидцев сообщил, что внутри ТРЦ "Гринвич" мужчина с пистолетом стреляет. На данный момент один из участников потасовки уже задержан и дает показания", - сказал собеседник агентства, добавив, что его личность установлена, по предварительной информации, он имеет российское гражданство.