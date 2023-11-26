В Москве задержали угрожавшего зарезать прохожих мужчину

Полицейские задержали на юго-востоке Москвы вооруженного ножом мужчину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел возле ТРЦ Mari в Марьино. Мужчина бегал возле центра и угрожал посетителям убийством.

По данным канала, очевидцы позвонили в полицию и рассказали, что «неадекват пристаёт к людям и обещает всех зарезать».

Полицейские немедленно выехали на место происшествия и задержали мужчину.

Стражи порядка выяснили, что припаркованный неподалеку от центра автомобиль «Мицубиси-Лансер» принадлежит дебоширу. Во время обыска машины они нашли и конфисковали пистолет, находившийся в бардачке.