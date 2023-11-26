В Москве задержали угрожавшего зарезать прохожих мужчину

Полиция задержала на юго-востоке Москвы вооруженного ножом мужчину
Полицейские задержали на юго-востоке Москвы вооруженного ножом мужчину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел возле ТРЦ Mari в Марьино. Мужчина бегал возле центра и угрожал посетителям убийством.
По данным канала, очевидцы позвонили в полицию и рассказали, что «неадекват пристаёт к людям и обещает всех зарезать».
Полицейские немедленно выехали на место происшествия и задержали мужчину.
Стражи порядка выяснили, что припаркованный неподалеку от центра автомобиль «Мицубиси-Лансер» принадлежит дебоширу. Во время обыска машины они нашли и конфисковали пистолет, находившийся в бардачке.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.
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