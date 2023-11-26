Полиция ищет мужчину, убившего собаку ударом ноги в Мытищах

В Мытищах полиция начала поиск мужчины, убившего собаку породы чихуахуа ударом ноги. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел накануне в ЖК «Пироговская Ривьера».

Хозяйка погибшей собаки рассказала, что ранним утром гуляла с трехлетним псом Элвином. Собака гавкнула на проходившего мимо мужчину. Он рассердился, со всей силы размахнулся ногой и ударил животное.

Девушка отметила, что Элвин от удара скончался на месте.

После инцидента девушка отвезла труп домашнего питомца ветврачам, с тем, чтобы они произвели вскрытие.