Полиция ищет мужчину, убившего собаку ударом ноги в Мытищах
В Мытищах полиция начала поиск мужчины, убившего собаку породы чихуахуа ударом ноги. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел накануне в ЖК «Пироговская Ривьера».
Хозяйка погибшей собаки рассказала, что ранним утром гуляла с трехлетним псом Элвином. Собака гавкнула на проходившего мимо мужчину. Он рассердился, со всей силы размахнулся ногой и ударил животное.
Девушка отметила, что Элвин от удара скончался на месте.
После инцидента девушка отвезла труп домашнего питомца ветврачам, с тем, чтобы они произвели вскрытие.
Кроме того, она написала заявление в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» и начали поиск подозреваемого.
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