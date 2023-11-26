В Херсоне вновь произошли взрывы

Третий раз за сутки в подконтрольном украинским властям городе Херсон раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

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Другая информация не приводятся. Воздушную тревогу в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявляли.

До этого о сильном взрыве в Херсоне сообщало украинское издание «Страна.ua».

В ночь на 26 ноября взрывы прозвучали в Киеве. Кроме того, звуки взрывов раздались в городе Черкассы.

Утром 25 ноября в Киеве и ряде других украинских городов произошла серия взрывов, из-за которых на время оказались без энергоснабжения несколько районов украинской столицы.