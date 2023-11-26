У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер

Танкер Central Park был взят на абордаж у берегов Йемена. Пока ни одна из региональных военных группировок не взяла на себя ответственность за захват суда, пишет Associated Press со ссылкой на частную разведывательную фирму Ambrey.

В Ambrey заметили, что танкер принадлежит компании Zodiac Maritime, входящей в Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

В пятницу, 24 ноября, один из кораблей компании, контейнеровоз CMA CGM Symi, был атакован беспилотником.

По данным агентства, та часть Аденского залива, в которой произошло нападение, контролируется силами, союзными международно признанному правительству Йемена, а также коалицией во главе с Саудовской Аравией, она находится далеко от территории Йемена, контролируемой хуситами.