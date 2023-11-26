У берегов Йемена захватили связанный с Израилем танкер
Танкер Central Park был взят на абордаж у берегов Йемена. Пока ни одна из региональных военных группировок не взяла на себя ответственность за захват суда, пишет Associated Press со ссылкой на частную разведывательную фирму Ambrey.
В Ambrey заметили, что танкер принадлежит компании Zodiac Maritime, входящей в Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.
В пятницу, 24 ноября, один из кораблей компании, контейнеровоз CMA CGM Symi, был атакован беспилотником.
По данным агентства, та часть Аденского залива, в которой произошло нападение, контролируется силами, союзными международно признанному правительству Йемена, а также коалицией во главе с Саудовской Аравией, она находится далеко от территории Йемена, контролируемой хуситами.
Военно-морские силы США получили сведения о захвате корабля. Предположительно, они намереваются предпринять действия, направленные на его освобождение, пояснил автор статьи. Он добавил, что американские военные «попросили суда держаться в стороне от этой зоны».