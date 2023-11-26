На Байкале застрял катер с людьми на борту

На Байкале застрял катер, на борту которого находятся четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Республики Бурятия .

«От диспетчера службы «112» в ОДС ЦУКС поступило сообщение о том, что на озере Байкал в 5 км от полуострова Святой Нос Баргузинского района сломался мотор у катера, на борту которого находятся четыре человека», — говорится в публикации.

По информации ведомства, на место происшествия выехали спасатели Никольского ПСП БПСО МЧС Российской Федерации. В МЧС отметили, что информация еще уточняется.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области спасатели помогли взрослым с детьми, оказавшимся посреди озера из-за сломавшейся лодки. Инцидент произошел на озере Вуокса. Четверо взрослых и трое детей отдыхали на водоеме. Позже у них сломалась лодка и отдыхающие оказались посреди озера без возможности передвигаться по воде.