Житель Челябинска получил пулю в колено из-за татарской музыки

Житель Челябинска прострелил своему соседу колено из-за того, что у него громко играла татарская музыка, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, пострадавшего на скорой увезли в больницу, а нападавшего проверяет полиция.

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Канал пишет, что получивший ранение мужчина ухаживает за женой, страдающей от болезни Паркинсона. По предписанию врачей ей нужно принимать лекарства строго в 22:00. Однако в день инцидента у женщины начался приступ в 21:00 и, чтобы отвлечь супругу от боли, мужчина включил ей татарские народные песни.

Однако сосед сверху, услышав музыку, вместе с женой спустился к нарушителям тишины и сразу повел себя агрессивно. Вместо просьб сделать музыку тише мужчина достал пистолет с холостыми пулями и выстрелил в колено соседа. В деталях происшествия разбирается полиция. Также устанавливается, откуда у россиянина был пистолет.

Ранее бытовая ссора между соседями закончилась стрельбой по сотрудникам полиции. Инцидент произошел в Троицке и начался с конфликта между 66-летней и 34-летней женщинами. Последняя вызвала полицию, поскольку соседка ей всячески угрожала. Пенсионерка встретила прибывших на место сотрудников МВД агрессивно — достала аэрозольный пистолет «Добрыня» и сделала выстрел в воздух.