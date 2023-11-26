МВД РФ объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна

В России объявили в розыск пресс-секретаря Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Энди Стоуна. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на базу розыска МВД РФ.

© соцсети

«Энди Стоун, 28.5.1981. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отмечается в базе данных ведомства.

Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.

Ранее сообщалось, что полиция объявила в розыск лидера организации «Гражданское общество» и активиста Либертарианской партии Михаила Светова** (признан в РФ иноагентом).

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.