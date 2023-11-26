Кофемолка взорвалась в руках у ребенка в Забайкальском крае
Ребенка госпитализировали после взрыва кофемолки в Забайкальском крае.
В городе Балей Забайкальского края мужчина нашел на улице кофемолку в пакете недалеко от дома. Он принес ее домой, и его сын решил проверить, как работает бытовая техника.
Когда мальчик включил кофемолку, произошел взрыв.
Сообщается, что восьмиклассник получил множественные ранения левой кисти, лица, правого глаза, груди и живота. Пострадавшего госпитализировали.
Работавшие на месте происшествия криминалисты обнаружили среди фрагментов кофемолки предмет, похожий на детонатор, сообщает "Газета.ру".