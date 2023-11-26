Число сбитых в регионах России беспилотников увеличилось до 24

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре украинских дрона в небе над Смоленской, Тульской и Брянской областями. О ситуации в регионах сообщило Министерство обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

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Согласно данным военного ведомства, средства защиты сработали утром 26 ноября около 9:30 (совпадает с мск). При этом в заявлении подчеркивается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей», — говорится в сообщении.