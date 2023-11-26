В Турции моря вышли из берегов после ливня

После ливней в Турции вышли из берегов Эгейское и Средиземное моря, сообщило агентство Anadolu. По его информации, в результате оказались затоплены крупные города, в том числе Анталья и Измир.

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Главное управление метеорологии страны ранее объявило предпоследний, «оранжевый» уровень опасности для 44 провинций Турции. Всего экстренные предупреждения обнародовали для 64 илов из 81.

Высокие волны с моря хлынули на пляжи в районе Коньяалты, где также дул сильный ветер. При этом некоторые туристы, несмотря на непогоду, гуляли по побережью с детьми в колясках, отмечает агентство.

Власти Антальи сообщали, что из-за осадков разлилась река Дюден. Ожидается, что дожди и грозы продолжатся до полудня 27 ноября.

Из-за ливней также затопило переход в районе Антальи Кепез, где были спасены три человека, застрявшие в микроавтобусе. Их извлекли из воды с помощью эвакуатора. Водитель маршрутки рассказал, что автобус был заполнен водой до сидений, после чего из машины начал валить дым, и тогда он вместе с двумя пассажирами залез на крышу. Через некоторое время приехали пожарные и спасли их.