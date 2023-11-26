В Смоленской области отразили атаку беспилотников
Расчеты ПВО и РЭБ в воскресенье утром, 26 ноября, подавили атаку БПЛА самолетного типа в Смоленске, рассказал губернатор региона Василий Анохин. Об этом пишет РИА «Новости».
Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — подчеркнул Анохин.
Глава региона призвал жителей Смоленской области воздержаться от публикации в интернете фото и видео с беспилотниками.
Напомним, что ранее ВСУ также пытались атаковать Смоленск с помощью беспилотников. В частности, нападение было осуществлено 1 октября, в нем было задействовано три дрона. Расчеты ПВО успешно отразили атаку.
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