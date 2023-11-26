В Смоленской области отразили атаку беспилотников

Расчеты ПВО и РЭБ в воскресенье утром, 26 ноября, подавили атаку БПЛА самолетного типа в Смоленске, рассказал губернатор региона Василий Анохин. Об этом пишет РИА «Новости».

Губернатор отметил, что на месте работают оперативные службы.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — подчеркнул Анохин.

Глава региона призвал жителей Смоленской области воздержаться от публикации в интернете фото и видео с беспилотниками.