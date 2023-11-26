Стало известно о новых взрывах над Тулой

Жители Тулы заявили о громких взрывах над городом. Об этом сообщает Shot. Утром этого дня украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом.

«Прозвучало несколько хлопков, а потом в небе появились следы дыма. По словам местных, взрывы были слышны в районе Криволучье и в Зареченском районе», — передают авторы telegram-канала.

По предварительной версии сработали средства противовоздушной обороны. Официальными лицами информация пока не подтверждена.

URA.RU подало запрос в администрацию города. Ответ ожидается.